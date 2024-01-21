В Москве ожидаются переменная облачность и до 12 градусов мороза

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и температура до минус 12 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице будет 10-12 градусов мороза, в ночь на понедельник - до минус 18 градусов.

Ветер северо-западный, западный 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.