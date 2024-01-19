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«Желтый» уровень опасности в столичном регионе продлен до 22:00 субботы из-за сильной гололедицы

«Желтый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, продлен до 22:00 субботы, 20 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Желтый» уровень опасности в столичном регионе продлен из-за гололедицы
© РИА Новости

«Гололедица, временами сильная. Период предупреждения до 22:00 20 января», – говорится в сообщении.

Ранее «Известия» сообщили, что в выходные, 20 и 21 января, жителей столицы ждет погода без осадков, с температурой до минус 14 градусов и высоким давлением. Осадков в эти дни не ожидается.

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