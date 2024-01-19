«Желтый» уровень опасности в столичном регионе продлен из-за гололедицы

«Желтый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, продлен до 22:00 субботы, 20 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Ранее «Известия» сообщили, что в выходные, 20 и 21 января, жителей столицы ждет погода без осадков, с температурой до минус 14 градусов и высоким давлением. Осадков в эти дни не ожидается.