Реконструкцию 35 прудов провели в Москве в 2023 году

Специалисты реконструировали 35 столичных прудов за 2023 год. Об этом сообщает телеграм-канал городского хозяйства Москвы.

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По словам заммэра Петра Бирюкова, самые масштабные работы прошли на двух Лианозовских прудах в СВАО, на восьми прудах в Лефортовском парке, а также на еще 16 водных объектах в районе Марьино в ЮВАО. Работы по модернизации объектов затронули Дорожный пруд в ЮАО и пруд "Дворец Пионеров" в ЮЗАО.

"Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые мероприятия, при необходимости принимается решение о реконструкции", – рассказал Бирюков.

Рабочие, сказал он, извлекли из воды около 109 000 кубометров ила, отремонтировали около 6 километров береговой полосы и создали 19 зон "биоплато" площадью 65 000 квадратных метров, в которых высадили около 65 000 разных водных растений.

Подчеркивается, что благодаря этим работам у прудов увеличилась максимальная глубина и была создана собственная экосистема, которая может самоочищаться и замедлит цветение водорослей.

Ранее заммэра рассказывал об окончании реконструкции Гончаровского пруда на северо-востоке столицы. По его информации, этот водоем остается главным украшением одноименного парка и местом притяжения жителей. Вокруг него обустроены зоны отдыха, проходят мероприятия.