В Москве объем производства лекарств вырос почти в два раза

"Сегодня в Москве 95 предприятий специализируются на выпуске лекарств. За 11 месяцев 2023 года они увеличили производство на 47,2%. Кроме того, столичные фармпредприятия за январь - ноябрь прошлого года отгрузили товаров более чем на 228 млрд рублей, что на 8,3% больше, чем в 2022-м", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.