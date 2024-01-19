В Москве 53 новых здания было передано под медучреждения за шесть лет
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в течение шести лет 53 новых здания передали под больничные корпуса и поликлиники в девяти административных округах города.
Об этом информирует НСН.
Их общая площадь составила 521,25 тыс. кв. м, уточнил вице-мэр.
По его словам, здания строились поблизости от новых жилых кварталов в рамках Адресной инвестиционной программы за счёт городского бюджета, а также девелоперами.
Ефимов отметил, что все новые поликлиники и больницы оснастили современным оборудованием.
Ранее сообщалось, что для 15 больниц Московской области в 2024 году закупят новые передвижные медицинские комплексы. Транспорт будут использовать для проверки здоровья жителей отдалённых местностей.