$88.66+0.3196.59+0.54
Войти в почту

В Москве задействовали более 150 тысяч человек для уборки снега

Наибольшее количество осадков зафиксировано на юге и юго-востоке столицы. В работе задействовали максимальные ресурсы. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

В Москве задействовали более 150 тысяч человек для уборки снега
© РИА Новости

За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил 16 см, наибольшее количество осадков зафиксировано на юге и юго-востоке столицы, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов.

"В общей сложности в них задействованы более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", - отметил Петр Бирюков.

В течение всего светового дня проведут очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий.

Новости Москвы
Петр Бирюков
Москва
1