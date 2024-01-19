В Москве задействовали более 150 тысяч человек для уборки снега
Наибольшее количество осадков зафиксировано на юге и юго-востоке столицы. В работе задействовали максимальные ресурсы. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил 16 см, наибольшее количество осадков зафиксировано на юге и юго-востоке столицы, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По его словам, ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов.
"В общей сложности в них задействованы более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", - отметил Петр Бирюков.
В течение всего светового дня проведут очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий.