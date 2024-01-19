Двенадцать домов снесли в Царицыно по программе реновации

«В районе Царицыно на юге столицы по программе реновации с момента ее старта снесли 12 жилых домов. На их месте уже строятся или будут возведены новые комфортные дома. В этом году был завершен демонтаж двух пятиэтажек на ул. Бехтерева, д. 3, корп. 1 и д. 5», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.