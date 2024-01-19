Двенадцать домов снесли в Царицыно по программе реновации
В Царицыно в рамках программы реновации снесли 12 домов, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.
«В районе Царицыно на юге столицы по программе реновации с момента ее старта снесли 12 жилых домов. На их месте уже строятся или будут возведены новые комфортные дома. В этом году был завершен демонтаж двух пятиэтажек на ул. Бехтерева, д. 3, корп. 1 и д. 5», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.
Уточняется, что здания демонтировали при помощи технологии «умного сноса», которая стала стандартом для всей программы реновации. Так, основными принципами «умного сноса» являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов «умного сноса» является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений.
«Всего с момента старта программы реновации в Москве снесено более 350 жилых домов», – подчеркнул Загрутдинов.
В ведомстве напомнили, что программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее включено 5 тыс. 175 домов – около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, где проживают около миллиона москвичей. На сегодняшний день обеспечен ввод в эксплуатацию новостроек для расселения тысячи пятиэтажек.