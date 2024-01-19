Москва установила новый рекорд на рынке жилья

Москвичи заключили небывалое количество сделок с первичным жильем. О новом рекорде на столичном рынке недвижимости рассказали в Росреестре. Пресс-релиз ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру».

Число договоров долевого участия, заключенных москвичами в 2023 году, превысило 115 тысяч. Как сообщается, это максимальный показатель за 15 лет ведения статистики. В сравнении с 2022 годом объем продаж новостроек вырос на 35 процентов. Кроме того, за год столичные жители заключили рекордные 50 тысяч сделок с коммерческой недвижимостью.