Сугробы в Москве выросли на 9 сантиметров

Сугробы в российской столице выросли на 9 сантиметров, в настоящее время высота снежного покрова на ВДНХ составляет 42 сантиметра. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале.

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По его словам, сейчас высота покрова в 1,5 раза больше нормы.

"На Балчуге – 41 сантиметр, МГУ – 43 сантиметра, Тушино – 48 сантиметров. Норма – 28 сантиметров", – поделился Тишковец.

С его слов, в Подмосковье сугробы выросли больше всего в Коломне. Там не хватило 1 сантиметра до полуметровой высоты, заключил синоптик.

Ранее Тишковец рассказал, что за минувший день в Москве выпало 25% от месячной нормы осадков. По его словам, в Подмосковье прирост снега составил 40%. В свою очередь, в Туле выпали рекордные 67%.

С начала сильных снегопадов в Москве сотрудники Московской железной дороги (МЖД) вывезли порядка 132 тысячи кубометров снега. Перевозчик уточнил, что такая масса поместилась бы в поезд длиной в тысячу вагонов.

Желтый уровень погодной опасности из-за метели и гололедицы действует в Московском регионе до 15:00 19 января. Кроме того, до 11:00 20 января утверждено предупреждение о гололедице.