В Москве ожидаются облачная погода, гололедица и до минус 2 градусов

Облачно, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица, местами сильная и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 2 до 0 градусов, к вечеру ожидается похолодание до минус 10 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов, ожидается гололедица.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 4 до плюс 1 градуса, вечером может похолодать до минус 12 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 15 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление будет пониженным и составит 738 мм ртутного столба.