Снежный покров в Москве во время снегопада вырос на 8 см

Снежный покров вырос до 8 см в Москве за несколько часов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"За несколько часов снегопада прирост свежевыпавшего снега составил 8 см. В настоящее время ведется сплошное механизированное прометание улично-дорожной сети и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ до утра повторим дважды", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что интенсивные осадки будут продолжаться всю ночь.

В уборке снега задействовали максимальное количество снегоуборочных машин и бригад ручной уборки.

"Просим автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавили в комплексе.

Горожан предупредили о порывах ветра до 18 м/с и попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду.