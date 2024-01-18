Синоптик предупредил о сильном снегопаде в Москве на Крещение

Неблагоприятная погода на Крещение ожидается во многих регионах России, включая Москву. В столице прогнозируются сильные снегопады 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Что касается неблагоприятных условий и опасных явлений на 19 января, то в Центральной России – в Москве, Московской, Тульской, Брянской, Орловской и Курской областях прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а в Тамбовской и Липецкой областях даже в виде дождя", – уточнил он.

Как отметил синоптик, снегопады придут и в Татарстан, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую, Пензенскую и Оренбургскую области в крещенскую ночь. В частности, 19 января в районе Волги будут сильный ветер до 25 метров в секунду, метель и гололедица.

"В Краснодарском крае 19 января и ночью, и днем ожидается сильный дождь с грозой", – подчеркнул метеоролог.

Вечером 18 января Москву накрыл снежный буран. Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в вечернее время погодная ситуация станет хуже. Порывы ветра составили 14 метров в секунду.

В связи с непогодой Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы. На линии уже вышли около 100 единиц спецтехники. Для расчистки путей и стрелочных переводов на станциях задействованы свыше 3 тысяч человек. Работы ведутся круглосуточно.