В Москве «желтый» уровень погодной опасности сохранится до субботы

В Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности сохранится до субботы
В столице и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности продлен до субботы. Причина продления – гололедица, сообщает Гидрометцентр России.
Объявленный до 19 января «желтый» уровень погодной опасности продлили. Новый период предупреждения – до 11:00 20 января. Синоптики прогнозируют гололедицу, временами сильную.
Ранее издание «Вести Подмосковья» рассказывало, что в Подмосковье атмосферное давление сегодня к вечеру покажет резкое падение и составит 731 мм ртутного столба. Это существенно ниже нормы. При этом завтра температура воздуха в регионе ожидается около 0 градусов. Прогнозируются мокрый снег и гололедица.