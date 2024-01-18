В Москве «желтый» уровень погодной опасности сохранится до субботы

Ранее издание «Вести Подмосковья» рассказывало, что в Подмосковье атмосферное давление сегодня к вечеру покажет резкое падение и составит 731 мм ртутного столба. Это существенно ниже нормы. При этом завтра температура воздуха в регионе ожидается около 0 градусов. Прогнозируются мокрый снег и гололедица.