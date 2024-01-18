Службы такси в Москве подняли цены из-за метели

Это связано с высоким спросом и, как следствие, дефицитом свободных машин.

В «Ситимобил» сообщили ТАСС, что подорожание перевозок в непогоду практически неизбежно. В «Яндекс. Такси» указали, что сервис вводит коэффициент, повышающий стоимость поездки, для нормализации цен и привлечения большего числа водителей.