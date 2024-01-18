Службы такси в Москве подняли цены из-за метели
Это связано с высоким спросом и, как следствие, дефицитом свободных машин.
В «Ситимобил» сообщили ТАСС, что подорожание перевозок в непогоду практически неизбежно. В «Яндекс. Такси» указали, что сервис вводит коэффициент, повышающий стоимость поездки, для нормализации цен и привлечения большего числа водителей.
«Из-за снегопада и метели передвигаться по улицам Москвы сложнее. Желающих поехать на такси значительно больше, а водителей, наоборот, меньше: многие решают остаться дома», — сказали в пресс-службе «Яндекса».
Накануне главное управление МЧС опубликовало экстренное предупреждение о метели до десяти утра 19 января.