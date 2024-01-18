Вильфанд предупредил о плохой видимости из-за метели вечером 18 января

Видимость в Москве к вечеру четверг, 18 января, ухудшится из-за сильной метели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— К вечеру видимость ухудшится до 200-400 метров. К вечеру ожидается сильная метель и заносы на дорогах, а продлится это до полудня завтрашнего дня, — пояснил он.

По словам Вильфанда, ситуация будет осложняться по мере повышения температуры от ночных минус семи градусов до оттепельных значений 19 января. Высота снежного покрова за этот период увеличится на 10-15 сантиметров, передает слова синоптика ТАСС.

В связи с опасностью из-за сильного ветра в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности с 18 по 19 января. Предупреждение будет действовать до 15:00 19 января. В этот день ожидаются снегопад, а также налипание мокрого снега.

Водителей призвали пересесть на городской транспорт из-за метели в Москве. Сейчас обстановку в городе контролируют специалисты Ситуационного центра и экипажи Дорожного патруля Центра организации дорожного движения.