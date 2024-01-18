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Цены на такси в Москве выросли в два раза на фоне снегопада

Цены на такси в Москве в вечерние часы в среднем выросли в два раза из-за снегопада. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Цены на такси в Москве выросли в два раза на фоне снегопада
© РИА Новости

"Цены в таких условиях регулируется автоматически. Если коротко - в плохую погоду спрос и цены на такси всегда выше, это практически неизбежно", - объяснили повышение цен в пресс-службе "Ситимобила".

Там добавили, что в снег тяжелее ездить, среднее время выполнения одного заказа растет.

ТАСС также направил запрос в "Яндекс Такси".

Ранее главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном снеге, метели, гололедице и снежных заносах с 15:00 четверга и до утра пятницы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что видимость в столице к вечеру ухудшится до 200 м из-за сильной метели.

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