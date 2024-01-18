Цены на такси в Москве выросли в два раза на фоне снегопада

Цены на такси в Москве в вечерние часы в среднем выросли в два раза из-за снегопада. В этом убедился корреспондент ТАСС.

"Цены в таких условиях регулируется автоматически. Если коротко - в плохую погоду спрос и цены на такси всегда выше, это практически неизбежно", - объяснили повышение цен в пресс-службе "Ситимобила".

Там добавили, что в снег тяжелее ездить, среднее время выполнения одного заказа растет.

ТАСС также направил запрос в "Яндекс Такси".