Цены на такси в Москве выросли в два раза на фоне снегопада
Цены на такси в Москве в вечерние часы в среднем выросли в два раза из-за снегопада. В этом убедился корреспондент ТАСС.
"Цены в таких условиях регулируется автоматически. Если коротко - в плохую погоду спрос и цены на такси всегда выше, это практически неизбежно", - объяснили повышение цен в пресс-службе "Ситимобила".
Там добавили, что в снег тяжелее ездить, среднее время выполнения одного заказа растет.
ТАСС также направил запрос в "Яндекс Такси".
Ранее главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном снеге, метели, гололедице и снежных заносах с 15:00 четверга и до утра пятницы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что видимость в столице к вечеру ухудшится до 200 м из-за сильной метели.