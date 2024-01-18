«Полный дзен»: Московский зоопарк показал подросших детенышей капибар
Три детеныша капибары, которые родились летом в Московском зоопарке, оказались очень похожи по характеру на своих родителей Кузьму и Малую. Об этом в четверг, 18 января, рассказали в пресс-службе столичного зоосада.
Лапочка, Карамелька и Вениамин уже практически достигли размеров взрослого грызуна.
— Во всем похожи на родителей: никуда не торопятся, ни о чем не беспокоятся — полный дзен, — подписали фотографию малышей в Telegram-канале «Московский зоопарк».
Родившиеся летом 2023 года Лапочка, Карамелька и Вениамин получили имена от зоологов и участников специального голосования. В конце года они стали старшими братьями и сестрами. 30 декабря стало известно, что у пары капибар Кузьмы и Малой родилось уже третье по счету потомство — на свет появились двое малышей.
Подросшие детеныши капибар увлеченно проявляют себя на тренингах, которые для них проводят киперы. На предоставленных кадрах видно, как юные животные, не испытывая тревоги, утыкаются в руки зоологов, выпрашивая лакомство. Наконец, получив его, размеренно пережевывают, не теряя своей степенности и спокойствия.