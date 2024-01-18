Собянин рассказал о работе технополиса «Москва»

Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» исполнилось 18 лет. Сейчас территория ОЭЗ включает в себя уже шесть площадок. Об этом в четверг, 18 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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— В ОЭЗ производят важную импортозамещающую продукцию: микроэлектронику, медоборудование, лекарства, беспилотные авиасистемы, разрабатывают новые материалы, энергоэффективные решения и программное обеспечение, — рассказал он.

По словам московского мэра, сейчас на территории технополиса находятся более 200 предприятий, которые создают 16,3 тысячи рабочих мест. Только за прошедший 2023 год в ОЭЗ открыли 35 новых производств.

В числе главных преимуществ особых экономических зон — налоговые преференции для высокотехнологичных предприятий со статусом резидента. Такие компании на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В прошлом году в состав ОЭЗ «Технополис «Москва» вошел индустриальный парк «Руднево», в результате чего ее общая площадь превысила 275 гектаров.