Московские аэропорты заработали в штатном режиме

Все столичные аэропорты вернулись к работе в штатном режиме. Об этом в четверг сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Росавиации.

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Ранее Московскую воздушную зону временно закрыли для некоторых маршрутов самолетов и вертолетов «для обеспечения безопасности». Запрет затронул площадку Шереметьево. К тому времени во Внуково уже начали обслуживать рейсы, а в Домодедово ограничения не вводились.

Сейчас, по данным ведомства, вернулся к полноценной работе и аэропорт Шереметьево. Количество задержанных рейсов не уточняется.