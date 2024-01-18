Московские аэропорты заработали в штатном режиме
Все столичные аэропорты вернулись к работе в штатном режиме. Об этом в четверг сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Росавиации.
Ранее Московскую воздушную зону временно закрыли для некоторых маршрутов самолетов и вертолетов «для обеспечения безопасности». Запрет затронул площадку Шереметьево. К тому времени во Внуково уже начали обслуживать рейсы, а в Домодедово ограничения не вводились.
Сейчас, по данным ведомства, вернулся к полноценной работе и аэропорт Шереметьево. Количество задержанных рейсов не уточняется.
Как писала «Парламентская газета», вылет и прием гражданских бортов во Внуково приостановили около полудня «по независящим причинам». Утром над Московской и Ленинградской областями сбили два украинских дрона. О связи отбитой атаки с последующим введением плана «Ковер» официальные источники не сообщали.