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Синоптик Позднякова: красивый рассвет в столице предвещает усиление ветра

Красивый розовый рассвет, который наблюдали в Московском регионе 18 января, является предвестником усиления ветра и снегопада. Об этом в беседе с РИАМО рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказала, что предвещает красивый рассвет в Московском регионе
© РИА Новости

«Рассвет сегодня был таким красивым, потому что была ясная сухая ночь и ничего в воздухе не мешает — в воздухе мало вот этих вот частиц воды или кристалликов снега», — отметила Позднякова.

Облачность, по ее словам, будет увеличиваться. После полудня в столице начнется снег, связанный с прохождением теплого атмосферного фронта. Ветер будет усиливаться до 17-22 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого сообщил, что сильные морозы ожидаются в Крещенскую ночь на Урале и в южной части Сибири.

По его словам, на юге Сибирского федерального округа будет фиксироваться температура от 22 до 28 градусов ниже нуля

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