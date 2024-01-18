Тематические «Тройки» выпустили к обновлению поезда «Акварель» в Москве
В честь обновления экспозиции в поезде «Акварель» для жителей столицы выпустили новую тематическую карту «Тройка». Об этом в четверг, 18 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
На лимитированной карте изображена картина современного художника-акварелиста Сергея Андрияки «Калина на снегу». Приобрести новую «Тройку» можно в кассах станций Кольцевой линии Московского метро, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Напомним, теперь вагоны поезда украшены картинами народного художника России академика Российской академии художеств ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Также здесь собраны студенческие и дипломные работы выпускников Академии акварели. Курсирует состав по Арбатско-Покровской линии метро.
Кроме того, столичный метрополитен открывает сезон экскурсий. В рамках проекта «Экскурсии в метро» жители столицы смогут узнать об устройстве подземки. Первая экскурсия стартует 24 января в электродепо Лихоборы, а 26 января для москвичей проведут первую ночную экскурсию.