Тематические «Тройки» выпустили к обновлению поезда «Акварель» в Москве

В честь обновления экспозиции в поезде «Акварель» для жителей столицы выпустили новую тематическую карту «Тройка». Об этом в четверг, 18 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На лимитированной карте изображена картина современного художника-акварелиста Сергея Андрияки «Калина на снегу». Приобрести новую «Тройку» можно в кассах станций Кольцевой линии Московского метро, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Напомним, теперь вагоны поезда украшены картинами народного художника России академика Российской академии художеств ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Также здесь собраны студенческие и дипломные работы выпускников Академии акварели. Курсирует состав по Арбатско-Покровской линии метро.