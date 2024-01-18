Росавиация: "Внуково" работает штатно, в "Шереметьево" введены ряд ограничений

Московский аэропорт "Внуково" возобновил полеты самолетов и вертолетов после временных ограничений, в "Шереметьево" продолжают действовать ряд ограничений на прием судов, в "Домодедово" ограничения не затронули. Об этом сообщил представитель Росавиации, передает РИА Новости. Отмечается, что днем 18 января ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным Росавиации, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов в приоритетном порядке принимают все необходимые меры для осуществления безопасных полетов. О снятии временных ограничений будет проинформировано позднее. Днем 18 января работу приостанавливал московский аэропорт "Внуково". В районе Внуково временно закрывали воздушное пространство. Причина введения ограничений не уточнялась. Потом ограничения ввели в "Шереметьево". Четыре самолета из Санкт-Петербурга, Минска, Ижевска и Оренбурга, которые должны были приземлиться в столичной гавани, ушли на запасной аэродром в Нижний Новгород.