Столичный метрополитен открывает сезон экскурсий

Новые активности стали доступны в рамках проекта «Экскурсии в метро». Теперь пассажиры смогут посетить электродепо «Калужская», «Красная Пресня», «Измайлово», «Лихоборы», «Сокол» и «Митино». Кроме того, они побывают в Краснопресненском трамвайном депо и в трамвайном депо имени И.В. Русакова.

© Mos.ru

Появились и необычные ночные прогулки, в рамках которых можно прокатиться в метро на ретропоезде.

«Москвичи смогут посетить депо и узнать о том, как обслуживают вагоны метро и трамваев. Это станет хорошим дополнением к экскурсионному проекту Московского метрополитена. Столичный транспорт продолжает участвовать в культурной жизни города по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.

Первая экскурсия пройдет 24 января в электродепо «Лихоборы», а ночная прогулка по столичному метрополитену — 26 января.