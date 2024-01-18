Собянин рассказал, как Москва помогает развивать молодые таланты

— Программы «Искусство цирка» открыты в школах искусств имени М. А. Балакирева и «Центр». Хореографические занятия проходят в детских школах искусств имени С. Т. Рихтера, «Исток» и других. В них изучают основы классического, народно-сценического и современного танца. Есть школы, где дети могут попробовать себя в качестве актера театра и кино, — отметил Сергей Собянин на странице во «ВКонтакте».