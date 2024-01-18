Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает развивать молодые таланты
Дети и подростки в столице имеют массу возможностей для раскрытия своих творческих способностей. Об этом в четверг, 18 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Воспитанники московских школ искусств могут обучаться не только музыке и рисованию, но также хореографии, цирковому и театральному мастерству. Для них проводят занятия по жонглированию, фехтованию, танцу степ, созданию бутафорских арт-объектов и многим другим дисциплинам. Преподавателями становятся заслуженные артисты и работники культуры, лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
— Программы «Искусство цирка» открыты в школах искусств имени М. А. Балакирева и «Центр». Хореографические занятия проходят в детских школах искусств имени С. Т. Рихтера, «Исток» и других. В них изучают основы классического, народно-сценического и современного танца. Есть школы, где дети могут попробовать себя в качестве актера театра и кино, — отметил Сергей Собянин на странице во «ВКонтакте».
В ТиНАО появятся девять новых культурных учреждений. Здания возведут за счет средств Адресной инвестиционной программы. Так, в поселениях Воскресенском, Краснопахорском, Щаповском, Первомайском и Московском будут возведены школы искусств.
Ученикам столичных школ искусств и творческих колледжей в 2023 году вручили более 27 тысяч наград. Ребята приняли участие во многих конкурсах на базе как российских, так и зарубежных площадок.