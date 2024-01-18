Тренировки на катках «Московских сезонов» будут проходить до конца зимы

Тренировки по фигурному катанию продлят на 15 катках «Московских сезонов» до конца зимы. Об этом стало известно в четверг, 18 января.

© Вечерняя Москва

Катки работали во время фестиваля «Путешествие в Рождество». Теперь на них будут проходить бесплатные тренировки в рамках проекта «Мой спортивный район». Посетить занятия можно на площади Революции, в скверах у Гольяновского пруда и вблизи станции метро «Некрасовка», на улице Профсоюзной (владение 41) и других площадках.

Тренировки проходят каждое воскресенье с 12:00 до 15:30. Предварительно необходимо зарегистрироваться. С 12:00 до 13:00 проводятся занятия для детей от 10 до 14 лет, с 13:15 до 14:15 каток могут посетить подростки от 10 лет и взрослые, а с 14:30 до 15:30 — только взрослые.