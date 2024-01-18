В Москве примут на вечное хранение воспоминания пожилых людей

Главархив Москвы и центры московского долголетия запускают прием воспоминаний пожилых москвичей о праздниках и памятных датах на вечное хранение. Новый этап проекта приурочен в Году семьи. Участники клуба мемуаристики «Линия жизни», которому исполняется три года, могут передать в Главархив истории о том, как они отмечали разные события, что дарили близким, какие блюда готовили, во что одевались и какие мероприятия посещали в городе, рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, за три года существования клуба «Линия жизни» к нему присоединились более 500 участников.

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«Несколько десятков из них уже сдали свои произведения в Архивное ведомство, а его специалисты провели множество лекций и мастер-классов для мемуаристов», — добавила Ракова.

В Год семьи мы решили собрать как можно больше историй о важных датах и праздниках, которыми будут готовы поделиться жители старшего возраста. Весь год специалисты Главархива будут проводить занятия с участниками клуба, а по результатам работы мы выпустим общий сборник. В нем отразим истории из жизни обычных семей, которые точно так же невероятно важно сохранять, как и официальную историю столицы

Первые лекции по мемуаристике пройдут в начале февраля. В течение 2024 года мемуаристам предложат написать воспоминания о Дне защитника Отечества, Международном женском дне, Пасхе, Празднике Весны и Труда, Дне Победы, Дне знаний и Дне учителя, Новом годе и Рождестве. Кроме того, на хранение будут приняты воспоминания о летнем отдыхе в пионерских лагерях, путешествиях по стране, работе в комсомольских и студенческих отрядах.

Главархив готов принять не только тексты с воспоминаниями, но и фотографии, праздничные стихотворения и песни, поздравительные открытки и письма, а также различные предметы и вырезки из газет.