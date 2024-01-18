Экспозицию поезда «Акварель» обновили в столичном метро

В столичном метрополитене обновили экспозицию тематического поезда «Акварель». Об этом в четверг, 18 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов .

— Сегодня мы запустили тематический поезд «Акварель» с обновленной экспозицией, который будет курсировать на Арбатско-Покровской линии, — отметил он.

Теперь вагоны поезда украшены картинами народного художника России академика Российской академии художеств ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Также здесь собраны студенческие и дипломные работы выпускников Академии акварели, передает официальный сайт мэра Москвы.

В 2023 году Московский метрополитен побил сразу три рекорда по запуску тематических поездов. Так, в прошлом году на линиях столичного метро впервые начали курсировать 122 брендированных состава. Также на линии метро вышли сразу 92 тематических состава. Дизайнеры использовали для них образы «Двух сердец столицы», которые символизируют Московское центральное кольцо и Большую кольцевую линию метро.