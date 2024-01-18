Москвичей предупредили о сильном порывистом ветре 18 января

Жителей столицы предупредили о сильном порывистом ветре в Москве в четверг, 18 января.

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По сообщениям метеорологов, после 12:00 и до конца дня в столице прогнозируется сильный ветер со скоростью 16–21 метров в секунду.

— Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в публикации в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Горожане утром 18 января могли наблюдать необыкновенный рассвет перед одним из самых затяжных снегопадов в городе. Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила, что такие рассветы предвещают сильный ветер.

В связи с опасностью из-за сильного ветра в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности с 18 по 19 января. Предупреждение будет действовать до 15:00 19 января. В этот день ожидаются снегопад, а также налипание мокрого снега.