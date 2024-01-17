Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада 18-19 января. Об этом в среду, 17 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Петр Бирюков.

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Из-за прогнозируемой метели и порывистого ветра на дорогах могут возникнуть гололедица и снежный накат, а прирост снега к утру, вероятно, составит 12 сантиметров. Бирюков добавил, что аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве.

Особое внимание будет уделено очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Незадолго до этого в пресс-службе главного управления МЧС России по городу Москве также сообщили о неблагоприятных погодных условиях. В столичном регионе ожидаются мощный снегопад, гололедица, снежные заносы на дорогах и порывистый ветер.