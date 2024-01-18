Первую ночную экскурсию по депо проведут в Москве 26 января

В рамках проекта «Экскурсии в метро» жители столицы смогут узнать об устройстве подземки. Об этом в четверг, 18 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Москвичи смогут посетить депо и узнать о том, как обслуживают вагоны метро и трамваев. Это станет хорошим дополнением к экскурсионному проекту Московского метрополитена, — отметил заммэра.

Первая экскурсия стартует 24 января в электродепо Лихоборы, а 26 января для москвичей проведут первую ночную экскурсию, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Кроме того, в столичном метрополитене обновили экспозицию тематического поезда «Акварель». Теперь вагоны поезда украшены картинами народного художника России академика Российской академии художеств ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Также здесь собраны студенческие и дипломные работы выпускников Академии акварели.