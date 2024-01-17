Собянин: Пассажиры Москвы совершили по МЦК миллиард поездок

«Миллиард поездок совершили пассажиры по Московскому центральному кольцу. МЦК сегодня – это: 54 км и 31 московский городской вокзал; современные «Ласточки», минимальный интервал которых в часы пик – четыре минуты; инфраструктура для родителей с детьми, маломобильных и пожилых людей, пассажиров с багажом, велосипедами и самокатами», – говорится в сообщении.