Собянин: Пассажиры Москвы совершили по МЦК миллиард поездок
Жители и гости столицы совершили миллиард поездок по Московскому центральному кольцу (МЦК). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Миллиард поездок совершили пассажиры по Московскому центральному кольцу. МЦК сегодня – это: 54 км и 31 московский городской вокзал; современные «Ласточки», минимальный интервал которых в часы пик – четыре минуты; инфраструктура для родителей с детьми, маломобильных и пожилых людей, пассажиров с багажом, велосипедами и самокатами», – говорится в сообщении.
Мэр напомнил, что МЦК начало работать в 2016 году и продолжает развиваться.
«С открытием станции «Кутузовская» на МЦД-4 завершилась его интеграция с Московскими центральными диаметрами. Теперь для удобства пассажиров со всех ж/д направлений есть пересадки на МЦК», – добавил Собянин.
Он отметил, что районы рядом с МЦК преображаются, а на месте прилегающих бывших промзон появляются современные городские кварталы.