Пешеходный тоннель №1 открылся на Курском вокзале после реконструкции
Пешеходный тоннель №1 открылся на Курском вокзале после реконструкции, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«На Курском вокзале для прохода пассажиров открылся после реконструкции тоннель №1. Он соединяет цокольный этаж основного здания вокзала с новым подземным распределительным вестибюлем для прохода на платформы №5, 6 и 7 к пригородным поездам Курского направления и Московских центральных диаметров (МЦД-2), а также «Ласточкам» межрегионального сообщения. Кроме того, из тоннеля имеется выход на платформу №4 для посадки и высадки в поезда МЦД-4», – сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что в ходе реконструкции тоннель был расширен, обновлены напольное покрытие и облицовка стен, смонтирована современная система освещения. Специальная тактильная плитка уложена для слабовидящих пассажиров. Подземный переход оборудован системой видеонаблюдения, громкоговорящей связью, навигационными указателями, информационным табло, а также интроскопами и рамками металлодетектора для проведения досмотра пассажиров. Маломобильные пассажиры могут воспользоваться лифтом. Также в тоннеле установлены валидаторы, а в непосредственной близости от входа – кассы и аппараты для покупки билетов.
«В ближайшее время тоннель №2 закроется на реконструкцию, во время которой будут проведены аналогичные работы. Одновременно будет вестись строительство двух новых платформ и выхода на них из тоннеля», – добавили в пресс-службе.