Пешеходный тоннель №1 открылся на Курском вокзале после реконструкции

«На Курском вокзале для прохода пассажиров открылся после реконструкции тоннель №1. Он соединяет цокольный этаж основного здания вокзала с новым подземным распределительным вестибюлем для прохода на платформы №5, 6 и 7 к пригородным поездам Курского направления и Московских центральных диаметров (МЦД-2), а также «Ласточкам» межрегионального сообщения. Кроме того, из тоннеля имеется выход на платформу №4 для посадки и высадки в поезда МЦД-4», – сказали в пресс-службе.