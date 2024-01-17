Мост между островом Балчуг и Крымской набережной откроют в 2024 году

Новый пешеходный мост, расположенный между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, будет открыт в 2024 году. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

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По словам мэра, объект будет частью прогулочного маршрута от Воробьевых гор до ГЭС-2. Мост сделает ближе и доступнее знаковые объекты Москвы, отметил он.

"Мост готов уже на 70%. Он гармонично впишется в городской ландшафт. Это будет сооружение с изящной формой и 36-метровой скамейкой, с которой откроется живописный вид", – поделился Собянин.

В рамках работ специалисты перекладывают многоуровневые системы инженерных коммуникаций, рассказал градоначальник. Движение речного транспорта на время мероприятий не останавливается. Вместе с тем Собянин рассказал о еще одном проекте, который реализуется в Москве. Речь идет о пешеходном переходе под Малым Каменным мостом. Мэр сообщил, что он свяжет ГЭС-2 и кинотеатр "Ударник" с Болотной площадью.

После реализации проекта в столице появится единый пешеходный маршрут, который свяжет Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг, заключил Собянин.