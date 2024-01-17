Более 20 судов на воздушной подушке патрулируют реки и водоемы Москвы

«Обеспечению безопасности на водоемах в зимний период уделяется особое внимание, спасатели круглосуточно патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано свыше 20 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 км/ч, он укомплектован всеми необходимыми средствами спасения», – отметил Бирюков.

Он добавил, что из-за резких перепадов температуры лед на реках и водоемах может стать хрупким, поэтому горожанам следует быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами. По словам заместителя мэра, в настоящее время на Москве-реке толщина льда составляет 10–20 см, в заливах и поймах – от 20 до 40 см, на внутренних водоемах – 27–37 см, на прудах в ТиНАО – до 32 см.