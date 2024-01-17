Третьяковка стала самым посещаемым в новогодние праздники музеем

Третьяковская галерея стала самым посещаемым в новогодние праздники музеем, в ней побывали 102 тысячи человек. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Минкультуры РФ Ольгу Любимову.

© портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По ее данным, всего федеральные музеи в новогодние праздники посетили свыше 1 миллиона человек, 20% из них – дети. Следом по популярности за Третьяковкой идут Государственный Эрмитаж (94 тысячи) и "Царское село" (90 тысяч).

Любимова добавила, что одним из самых посещаемых также стал Русский музей, в нем проходит выставка, которую приурочили к 175-летию Василия Сурикова. За 1,5 месяца на ней побывали 100 тысяч человек, отметила она.

"Это говорит нам о то, что, по всей видимости, выставка Сурикова станет самой популярной выставкой Русского музея по посещаемости", – добавила министр культуры.

Также среди лидеров по посещаемости находятся Владимиро-Суздальский и Новгородский музеи-заповедники, Пушкинский и Исторический музеи, а также Музеи Московского Кремля и Музей Мирового океана в Калининграде.

Федеральные театры, в свою очередь, во время новогодних праздников собрали почти 230 тысяч зрителей, что почти на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Свыше 40 представлений дали Московская и Санкт-Петербургская филармонии, которые посетили около 18 тысяч человек, заключила Любимова.

Между тем новый сезон работы музейного лектория начался в Третьяковской галерее 9 января. С января по апрель 2024 года юные слушатели и их родители смогут узнать о животных в искусстве, книжных иллюстрациях, богатырях и их помощниках.