Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в четверг, 18 января, поделилась видео, на котором мама-панда Дин Дин присматривает за Катюшей.

— Выдержка Дин Дин поражает. Далеко не уходит. Ест в вольере, но рядом с Катюшей, — написала она в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как панда ест бамбук неподалеку от детеныша. В это время Катюша взбирается по небольшой лесенке, чтобы быть поближе к маме.

Также Светлана Акулова опубликовала видео, на котором мама-панда Дин Дин приглашает свою дочь Катюшу выйти из неэкспозиционного вольера и переместиться в большой. Катюша постаралась подняться по огромной для нее лестнице, но не удержалась и сорвалась. Панда заботливо придержала Катюшу.

Также столичный зоосад опубликовал видео с отказом Катюши покидать свой вольер. Малышка-панда приняла взрослое решение остаться в своем любимом углу и продолжила играть с игрушкой.