Шереметьево рекомендовал пассажирам прибывать в аэропорт заранее из-за снегопада
Пассажирам аэропорта Шереметьево рекомендуется учитывать текущую дорожную ситуацию и планировать заблаговременный выезд из-за снегопада, сообщила пресс-служба авиагавани.
«Уважаемые пассажиры, встречающие и гости аэропорта Шереметьево. В Москве и Московской области на текущие сутки прогнозируется сильный снегопад. Рекомендуем пассажирам учитывать текущую дорожную ситуацию и планировать заблаговременный выезд. Пользуйтесь наиболее надежным в данных условиях видом транспорта – поездами «Аэроэкспресс». Аэропорт Шереметьево продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний по расписанию», – говорится в сообщении.
Уточняется, что согласно регламентам и с целью соблюдения требований безопасности полетов и пассажиров в аэропорту Шереметьево может быть увеличен интервал наземного обслуживания в условиях сильного снегопада.