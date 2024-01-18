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Шереметьево рекомендовал пассажирам прибывать в аэропорт заранее из-за снегопада

Пассажирам аэропорта Шереметьево рекомендуется учитывать текущую дорожную ситуацию и планировать заблаговременный выезд из-за снегопада, сообщила пресс-служба авиагавани.

Шереметьево рекомендовал пассажирам прибывать в аэропорт заранее из-за снегопада
© РИА Новости

«Уважаемые пассажиры, встречающие и гости аэропорта Шереметьево. В Москве и Московской области на текущие сутки прогнозируется сильный снегопад. Рекомендуем пассажирам учитывать текущую дорожную ситуацию и планировать заблаговременный выезд. Пользуйтесь наиболее надежным в данных условиях видом транспорта – поездами «Аэроэкспресс». Аэропорт Шереметьево продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний по расписанию», – говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно регламентам и с целью соблюдения требований безопасности полетов и пассажиров в аэропорту Шереметьево может быть увеличен интервал наземного обслуживания в условиях сильного снегопада.

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