В Кузьминках построят более десяти домов в рамках программы реновации
Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил о планах по строительству в рамках программы реновации 12 жилых домов в районе Кузьминки (ЮВАО).
Об этом сообщает НСН.
Как отметил чиновник, их общая жилая площадь составляет 194,3 тыс. кв. м.
В районе построены уже 15 домов с улучшенной отделкой, соответствующей столичным стандартам реновации.
Также проектируются восемь зданий суммарной жилой площадью 77,1 тыс. кв. м.
Ранее глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что в 2024 году в ТиНАО завершится реконструкция культурного центра «Ватутинки».