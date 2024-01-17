В Кузьминках построят более десяти домов в рамках программы реновации

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил о планах по строительству в рамках программы реновации 12 жилых домов в районе Кузьминки (ЮВАО).

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, их общая жилая площадь составляет 194,3 тыс. кв. м.

В районе построены уже 15 домов с улучшенной отделкой, соответствующей столичным стандартам реновации.

Также проектируются восемь зданий суммарной жилой площадью 77,1 тыс. кв. м.