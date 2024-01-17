Дом по реновации планируется построить в Хорошево-Мневниках

Дом про программе реновации появится в столичном районе Хорошёво-Мневники, уже была подготовлена градостроительная документация. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

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Объект будет построен по адресу проспект Маршала Жукова, земельный участок 6. Сейчас для его возведения выпущен Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ).

"Дом на участке площадью 1,6 гектара будет построен по индивидуальному проекту с учетом современных требований к комфорту и качеству жилья. Программа реновации по-прежнему остается одной из приоритетных для развития города и улучшения условий жизни граждан", – сказала Княжевская.

Площадь будущего дома составит порядка 54,3 тысячи "квадратов". По словам представителя Москомархитектуры, территорию вокруг здания благоустроят, там установят игровые площадки и места для отдыха.

Отмечается, что за последние пять лет в Москве в рамках регионального проекта "Жилье" и национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства жилья в Москве вырос в два раза – с 3 миллионов квадратных метров до 5–7 миллионов "квадратов" в год.