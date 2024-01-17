На портале mos.ru заработал навигатор по земельным услугам и сервисам
На основании ответов пользователя он поможет найти на портале нужную услугу.
На портале mos.ru заработал специальный навигатор, с помощью которого горожане и предприниматели смогут решать земельные вопросы. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
«Москвичи и представители бизнеса могут воспользоваться 32 земельными услугами и сервисами на портале mos.ru. Количество обращений к ним ежегодно превышает один миллион. Чтобы было проще сориентироваться в многообразии цифровых возможностей и найти нужный электронный продукт, запущен навигатор единого земельного сервиса, который на основании ответов на вопросы направит пользователя на нужную страницу», — рассказал Максим Гаман.
Для корректного выбора услуги рекомендуется авторизоваться: от типа учетной записи (физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) зависит их список. В будущем к сервису планируется подключить еще больше услуг, которые предоставляет столичный Департамент городского имущества.
С каждым годом цифровая экосистема столицы становится все более персонализированной. Благодаря этому пользователи могут быстро находить и получать нужные им услуги.
«Например, в прошлом году в сервисе онлайн-консультаций на mos.ru добавили витрину жизненных ситуаций, которая делает еще более удобной запись в центры госуслуг или ведомства: пользователь может выбрать из списка тему своего обращения, а сервис сам подскажет, в какое ведомство ему надо обратиться. Запуск сервиса — еще один значимый шаг в направлении персонализации и повышения удобства городских электронных услуг», — добавила Ирина Томсинова. заместитель директора департамента системы государственных услуг в Департаменте информационных технологий города Москвы.
Услуги и сервисы в имущественно-земельной сфере обновляются и переводятся в электронный формат Департаментом городского имущества совместно с Департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.