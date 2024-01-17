На портале mos.ru заработал навигатор по земельным услугам и сервисам

«Например, в прошлом году в сервисе онлайн-консультаций на mos.ru добавили витрину жизненных ситуаций, которая делает еще более удобной запись в центры госуслуг или ведомства: пользователь может выбрать из списка тему своего обращения, а сервис сам подскажет, в какое ведомство ему надо обратиться. Запуск сервиса — еще один значимый шаг в направлении персонализации и повышения удобства городских электронных услуг», — добавила Ирина Томсинова. заместитель директора департамента системы государственных услуг в Департаменте информационных технологий города Москвы.