В электродепо "Столбово" началось устройство смотровых канав

Строители начали монтаж смотровых канав отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Столбово". Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, строительство электродепо активно продолжается. Оно предназначено для обслуживания поездов Троицкой и Сокольнической линий метро. На данный момент идет работа над отстойно-ремонтным корпусом, указал Бочкарев.

Он добавил, что всего создадут 33 канавы, которые будут использоваться для ночного отстоя, ремонта и мойки подвижных составов двух веток метро. После окончания всех работ на 16 гектарах территории появится 38 новых зданий и сооружений, среди которых – административно-бытовой корпус, мотодепо, тягово-понизительная подстанция и другие, рассказал заммэра.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что на территории электродепо закончили земляные работы подготовительного этапа и разработали около 400 тысяч кубометров грунта, при возведении объектов "Столбово" уложили примерно 30 тысяч кубометров бетона и смонтировали более 1,5 тысячи тонн металлоконструкций. С его слов, для перегона поездов красной ветки метро заканчивается работа над тремя соединительными ветками, также специалисты приступили к тоннелепроходке четвертой, которая будет предназначена для обслуживания Троицкой линии.

В заключение Кравцов напомнил, что электродепо готово более чем на 25%.