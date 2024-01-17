Жителей Москвы предупредили о сильном снегопаде

В Москве возможно обновление рекорда по выпавшим осадкам. В четверг высота сугробов может вырасти на 10 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По данным специалиста, в ночь на четверг в связи с гребнем антициклона исчезнет большинство облаков, а температурные показатели понизятся до минус 15-18 градусов. На территории Московской области ожидается до минус 20 градусов. В дневное время на погоду повлияет прохождение теплого атмосферного фронта, который придет с запада.

В связи с этим небо покроется несколькими ярусами облаков, а после 12 часов дня жителей настигнет сильный снегопад, который продлится сутки. За это время выпадет 10-15 миллиметров осадков.