Жителей Москвы предупредили о сильном снегопаде
В Москве возможно обновление рекорда по выпавшим осадкам. В четверг высота сугробов может вырасти на 10 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По данным специалиста, в ночь на четверг в связи с гребнем антициклона исчезнет большинство облаков, а температурные показатели понизятся до минус 15-18 градусов. На территории Московской области ожидается до минус 20 градусов. В дневное время на погоду повлияет прохождение теплого атмосферного фронта, который придет с запада.
В связи с этим небо покроется несколькими ярусами облаков, а после 12 часов дня жителей настигнет сильный снегопад, который продлится сутки. За это время выпадет 10-15 миллиметров осадков.
«Возможно, что будет установлен суточный рекорд осадков для 18 января, который держится с 2013 года, когда в осадкомер попало 10 миллиметров. Ветер юго-восточных румбов и усилится до 7-12 метров в секунду, в порывах будет достигать штормовых 15-20 метров в секунду», - рассказал специалист.