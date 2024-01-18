Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве до конца недели

На Крещение в столице будет идти мокрый снег, начнутся морозы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

© Вечерняя Москва

По его словам, 18 января придет очередной циклон с запада, начнутся снегопады в Москве и Московской области.

Видео дня

— Сначала снегопады пройдут в западных районах Московской области, но постепенно они накроют весь столичный регион, — предупредил специалист.

Синоптик сообщил, что в пятницу, 19 января, в столице ожидаются мокрый снег и гололедица:

— Температура воздуха поднимется до нуля — минус трех градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 6–11 метров в секунду. В первой половине дня ожидается мокрый снег, образуется сильная гололедица на дорогах. Атмосферное давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба.

Снег прекратится во второй половине дня в пятницу. За сутки выпадет от 10 до 12 сантиметров снежного покрова. Также начнет расти атмосферное давление, а температура воздуха начнет понижаться, предупредил синоптик.

— В субботу ночью в Москве будет минус 9–11 градусов мороза. Днем будет преобладать облачная погода без осадков. Ветер сохранит западное направление по силе 5–10 метров в секунду, — рассказал Ильин.

Согласно прогнозу специалиста, в воскресенье еще немного похолодает, в некоторых районах столицы пройдет небольшой снег.

— В ночные часы температура воздуха составит от минус 10 до 15 градусов ниже нуля, а днем — минус 7–12 градусов. Возможно, местами пройдет небольшой и слабый снег. Ветер повернет и станет дуть с северо-запада по скорости от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 753–755 миллиметров ртутного столба, — пообещал метеоролог.

В четверг в столице ожидается усиление ветра, а также снег, который будет идти до конца вечера пятницы, 19 января. В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы призвали москвичей пользоваться городским транспортом.