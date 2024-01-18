Москвичам напомнили о бесплатных мастер-классах по катанию на коньках

До конца зимы в столице будут открыты 15 бесплатных катков на фестивальных площадках «Московских сезонов». Здесь продолжатся тренировки по катанию на коньках, организованные в рамках проекта «Мой спортивный район». Об этом в четверг, 18 января, сообщили в пресс-службе проекта.

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Занятия проходят каждое воскресенье с 12:00 до 15:30. Посетить их можно по предварительной регистрации. Дети в возрасте от 10 до 14 лет тренируются на катках с 12:00 до 13:00, семьи с детьми старше 10 лет — с 13:15 до 14:15, взрослые — с 14:30 до 15:30.

Такие катки расположены по всей Москве, в том числе на площади Революции, Ключевой и Профсоюзной улицах, передает официальный сайт мэра Москвы.

Бесплатные танцевальные уроки на льду проведут также в Парке Горького. Первый мастер-класс состоится 19 января.

Зима в самом разгаре, а значит, впереди еще много времени, чтобы покататься на коньках. «Вечерняя Москва» и эксперты сервиса путешествий tutu выбрали семь атмосферных катков Москвы, которые понравятся и жителям столицы, и путешественникам.