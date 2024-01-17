В Москве обустроили подъездные дороги к 15 домам по программе реновации

Подъездные дороги к 15 домам по программе реновации обустроили специалисты комплекса городского хозяйства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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"Новостройки находятся в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Юго-Западном и Зеленоградском административных округах", – приводит его слова портал мэра и правительства столицы.

В сообщении отмечается, что работы по расширению внутриквартальных проездов провели на площади свыше 13,8 тысячи квадратных метров, также обустроено более 7,9 тысячи квадратных метров тротуаров. Для маломобильных горожан сделали удобные съезды, а возле домов разбили почти 17,2 тысячи квадратных метров газонов.

Помимо этого, рабочие установили около 60 энергоэффективных фонарей и торшеров на улицах Русаковской, Касимовской, Заводской, Ленинской Слободе, в Линейном и 3-м Новомихалковском проездах, на Сиреневом и Самаркандском бульварах.

Уточняется, что дома по программе реновации строят в районах со сложившейся застройкой, поэтому обустройство новых дорог помогает адаптировать дворы для проезда автомобилей и соединяет жилые кварталы с магистралями, говорится в материале.

Ранее в столичном районе Кузьминки возвели новостройку. Площадь дома превысила 21 тысячу квадратных метров, он рассчитан на 189 квартир.