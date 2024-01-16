Москвичам рассказала о подготовке к купаниям

Крещенские купания пройдут на 42 площадках Москвы 18 и 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Все места для купаний оборудуем деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, противоскользящими покрытиями, средствами спасения, раздевалками, пунктами обогрева и питания, передвижными компактными туалетами и освещением. Рядом организуем парковочные места, — говорится в сообщении.

Специалисты «Мосводоканала» обеспечат храмы, не имеющие подключения к центральному водоснабжению, временным подключением. Для каждой церкви и храмового комплекса инженерное решение подбирается индивидуально.

Во всех местах крещенских купаний будут дежурить столичные спасатели. Кроме того, водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заранее проверили дно водоемов в отведенных для купаний местах, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В свою очередь в пресс-службе МЧС Москвы напомнили жителям столицы правила безопасности при нырянии в прорубь.