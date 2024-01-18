Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом из-за снегопада
Москвичей призвали использовать городской транспорт для поездок по городу из-за сильного снегопада. Об этом в четверг, 18 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В настоящее время движение на Можайском шоссе и Московском скоростном диаметре рабочее. Однако локальные затруднения фиксируются на шоссе Энтузиастов по направлению в область, а также на внешней стороне ТТК в районе Лефортовского тоннеля.
Позже специалисты прогнозируют затруднения в центральной части города, на ТТК, на Садовом кольце от Земляного Вала до Оружейного переулка, а также на Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов.
По прогнозу синоптиков, снег будет идти до завтрашнего вечера. Всем участникам дорожного движения следует тщательнее соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими автомобилями, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
В связи с опасностью из-за сильного ветра в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности с 18 по 19 января. Предупреждение будет действовать до 15:00 19 января. В этот день ожидаются снегопад, а также налипание мокрого снега.