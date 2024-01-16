Собянин принял решение о комплексном развитии трех территорий в СЗАО

Столичное правительство приняло решение о комплексном развитии территорий (КРТ) в районах Куркино и Северное Тушино. Об этом во вторник, 16 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— На месте устаревших построек на Куркинском шоссе и улице Героев Панфиловцев появится порядка 40 тысяч квадратных метров недвижимости, — рассказал глава города.

Мэр добавил, что в ходе реализации программы КРТ возведут жилье и общественно-деловые объекты, в том числе спортивного и бытового назначения. Кроме того, появятся магазины и кафе. Среди прочего, будет увеличено количество рабочих мест — занятость получат порядка 570 человек.

В настоящее время в столице одобрен и реализуется 61 проект КРТ. В планах построить больше 16 миллионов квадратных метров недвижимости и создать не меньше 165 тысяч рабочих мест, заключил Собянин в своем Telegram-канале.