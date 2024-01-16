Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова во вторник, 16 января, опубликовала видео, на котором малышка-панда следит за своей мамой, гуляющей по большому вольеру.

На кадрах Катюша с интересом наблюдает за Диндин, которая решила выйти в большой вольер без своей дочки.

— Диндин уже начала выходить в большой вольер, но Катюшу пока не выводит. Малышка поглядывает в большой мир, — следует из подписи к публикации.

В этот же день столичный зоосад показал видеоролик с продуктивной жизнью малышки-панды. На кадрах Катюша целеустремленно пытается преодолеть ступеньки деревянной лестницы, которая служит одним из способов покинуть вольер.

В минувшие выходные столичный зоосад поделился документальным фильмом, посвященным истории семьи больших панд Диндин, Жуи и Катюши. Их проживание на территории России является прямым доказательством крепкой дружбы с Китаем.