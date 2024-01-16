Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей на этой неделе

На этой неделе погода изменится несколько раз, утверждают синоптики. Москвичей ждут и снегопады, и морозы, и даже оттепель.

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В ближайшее время в столице вновь похолодает.

— 16 января вечером температура высокая: –1...–3 градусов, но в течение ночи резко изменится циркуляция, — поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — Воздушные массы приходили в первые дни недели с юго-запада. Теперь они будут двигаться с запада, северо-запада. В среду, 17 января, облачно, с прояснениями и небольшой снег. Температура и ночью, и днем будет однородной: –8...–10 градусов.

Наиболее заметное понижение температуры, по словам синоптика, ожидается в ночь на четверг, 18 января: до –16… –18 градусов.

— Это по-настоящему холодная погода, — признает метеоролог. — Но уже днем 18 января нас ждут приближение очередного циклона и прохождение теплого фронта. Погода снова удивит. Во-первых, начнется повышение температуры.

После морозной ночи она вырастет до –2…–4 градусов. Из-за таких резких изменений порывы ветра будут достигать 17–20 метров в секунду. Прогнозируется снег, местами сильный.

Крещенская ночь будет совсем не холодной, но снежной. Ночные температуры –3…–5 градусов. А днем 19 января до +1 градуса. В целом за вторую половину четверга, а также в ночь на пятницу, 19 января, выпадет большое количество снега — от 10 до 15 миллиметров. Сугробы сильно увеличатся.

— Для автомобилистов погода сложная — метель, заносы на дорогах, — предупреждает Роман Вильфанд.

Очередное понижение температуры будет в выходные.

В субботу, 20 января, ночная температура –10…–15, в воскресенье, 21 января, –12…–17. Дневные температуры в диапазоне –6...–11 градусов.